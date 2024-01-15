5 أشياء في واتساب WhatsApp تعرضك للاختراق

يوفر تطبيق WhatsApp واتساب العديد من ميزات الأمان مثل التشفير الشامل، الذي يحاول الحفاظ على خصوصية رسائلك، ومع ذلك، على الرغم من جودة هذه الإجراءات الأمنية، إلا أن التطبيق لا يزال غير محصن ضد الاختراقات، مما قد يؤدي في النهاية إلى تعريض خصوصية رسائلك وجهات اتصالك للخطر.

وبحسب موقع MakeUseOf فإن هناك عدد من الأشياء التي تؤدي إلى اختراق المستخدمين في تطبيق WhatsApp واتساب، ونعرض أبرزها فيما يلي :

عمليات الاحتيال الخاصة بإعادة توجيه المكالمات

ويعمل الاختراق من خلال اتصال المتسلل أو المحتال وإقناعك بإجراء اتصال برقم يبدأ برمز (MMI)، أي الأرقام التي تبدأ برمز التجزئة أو رمز النجمة.

عادة، يتبع الرقم المكون من 10 أرقام هذا الرمز أيضًا. على سبيل المثال، سيكون رقمًا مثل **67*ثم رقم مكون من 10 أرقام أو *405* ثم رقم مكون من 10 أرقام.

وبمجرد طلب الرقم، سيتم تنشيط ميزة تحويل المكالمات بهاتفك وسيتم إرسال جميع مكالماتك إلى المهاجم.

التطبيقات الضارة

يمكن لتطبيقات مثل Spyzie وmSPY اختراق حساب WhatsApp واتساب بسهولة وسرقة بيانات المستخدمين الخاصة،والتطفل على بيانات واتساب.

تطبيقات واتساب المزيفة

وهناك العديد من النسخ المزيفة لتطبيق واتساب والتي يمكنها اختراق المستخدمين وسرقة البيانات الخاصة بهم، ويحذر تطبيق واتساب الرسمي من هذه التطبيقات بشكل مستمر.

عدم تسجيل الخروج من واتساب ويب

ويمكن بسهولة اختراق محادثات WhatsApp Web واتساب، في حالة الاحتفاظ بتسجيل الدخول، حيث سيظل حساب واتساب الخاص بك مسجلاً الدخول حتى بعد إغلاق المتصفح، ويمكن بذلك الوصول إلى معلوماتك دون صعوبة كبيرة.

يمكنك تجنب ذلك عن طريق التأكد من تسجيل الخروج من WhatsApp Web قبل المغادرة، وكذلك إلغاء تحديد مربع اختيار تسجيل الدخول الدائم.

تحميل الدردشات الخاصة

ولا يحتاج المتسللون إلى الكثير من الوقت لتحميل رسائلك إلى موقع يمكنهم الوصول إليه لاحقًا، مثل حساب بريد إلكتروني، أو تخزين سحابي، أو حتى تطبيق مراسلة.

بمجرد وصول المتسلل إلى هاتفك، كل ما عليه فعله هو الانتقال إلى دردشة معينة، والنقر فوق خيار تصدير الدردشة، وتحديد الموقع الذي يرغب في نقل سجل رسائلك إليه.

ولتجنب ذلك : توجه إلى الحساب ثم الخصوصية ثم القفل ببصمة الإصبع أو الوجه.

قم بتبديل خيار إلغاء القفل ببصمة الإصبع، واضبط تنشيط القفل على فورًا.

