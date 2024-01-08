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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خلي بالك.. واتساب هيدفعك فلوس في هذه الحالة

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

أقرت شركة جوجل رسومًا جديدة على جميع مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp الذين تخطوا حد التخزين السحابي لحساب جوجل Google Drive في حالة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الرسائل والوسائط الموجودة على واتساب.  

 

وستطبق شركة جوجل على مستخدمي واتساب WhatsApp الذين تجاوزوا  15 جيجابايت ضمن حد التخزين السحابي، حيث سيتعين عليهم الدفع مقابل الحصول على سعة إضافية.

 

وتقدم شركة جوجل حاليًا 15 جيجابايت من البيانات مجانًا، ولكن بمجرد وصولك إلى هذا الحد، ستحتاج إلى زيادة المبلغ ودفع الرسوم المقررة.

 

وفي وقت سابق، قالت جوجل إنها ستستمر في إتاحة النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب طالما أن المستخدم لديه مساحة متوفرة في مساحة تخزين حساب جوجل الخاص به. 

 

وأضافت الشركة أنه إذا وصلت إلى حد التخزين الخاص بك، فسوف تحتاج إلى تحرير مساحة لاستئناف النسخ الاحتياطية عن طريق إزالة العناصر التي لا تحتاج إليها أو أنهم سيضطرون للدفع مع بدء تطبيق “الرسوم الجديدة”. 

 

 

 

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