يديعوت أحرونوت: الخلافات بين نتنياهو وجالانت "جبهة سابعة للحرب"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الإثنين، إن الخلافات بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت توصف أنها جبهة سابعة للحرب.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الجبهة تؤثر على الحرب في قطاع غزة ومعنويات الجنود.

وفي وقت سابق، قالت وسائل الإعلام العبرية، إن تالوتر بين نتنياهو وجالانت وصل ذروته وذلك خلال اجتماع وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي السبت الماضي.

وقال موقع "والا" العبري، إن وزير الدفاع يوآف جالانت غادر جلسة مجلس الوزراء الحربي التي انعقدت مساء اليوم بعد أن رفض مكتب رئيس الوزراء السماح لرئيس مكتبه بالدخول في المناقشة على أساس أنها مناقشة دون حضور مساعدين.

وبحسب مصدرين مطلعين على التفاصيل، فإن مساعدي رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي وآخرين شاركوا في المناقشة، ولذلك قرر جالانت التخلي عن المناقشة.