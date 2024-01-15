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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب بيطري: الإنسان معرض للإصابة بـ«زومبي الغزلان».. ولم نسجل حالات حتى الآن

زومبي الغزلان
زومبي الغزلان

قال الدكتور عاطف محمد كامل، وكيل الطب البيطري في جامعة عين شمس، إن زومبي الغزلان يُعرف بمرض «الدماغ القاتل» ويتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يسبب الهزال المزمن وأعراض عصبية وخمول وسيلان اللعاب والعطش الشديد، مشيرا إلى أن المرض حتى الآن لم يُصيب الإنسان ولكن هناك مخاوف من ذلك على المدى القصير.

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هيئة الأوبئة في الولايات المتحدة بدأت تحذر المواطنين بضرورة الابتعاد عن الغزلان وعدم اصطيادها في الوقت الحالي، فملامسة الغزلان قد تصيب الإنسان بالمرض وليس أكل لحم الغزال فقط، فالأمر ذاته حدث خلال جائحة كورونا في الصين نتيجة التعامل مع خفاش الفاكهة.

وحذر، من عملية التلامس مع الغزلان، كونها تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان في الوقت الجاري، مشيرا إلى أن التلامس كان سببا رئيسا لانتشار العديد من الأمراض الأخرى خلال العقود السابقة، كإنفلونزا الطيور وأمراض أخرى في غرب إفريقيا، لذلك فالإنسان مُعرض للإصابة بـ«زومبي الغزلان».

 

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