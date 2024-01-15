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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يناقش الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد لتأجير الأكشاك بالمناطق التجارية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، مجلس إدارة تنظيم العمل بمشروع وتسويق الأكشاك التجارية لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الأكشاك والبارتشينات الحضارية المنفذة والجاري تنفيذها بالمناطق التجارية الواقعة أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالأماكن غير المستغلة لتوفير مناطق حضارية كمتنفس للمواطنين ومصدر يدر عائد استثماري للإنفاق على مشروعات التنمية.

وكلف المحافظ ، خلال اللقاء بتشكيل لجنه لحصر ساحات الانتظار و الأكشاك الحضارية بحي العمرانية، للوقوف علي مدي التزام عملية التحصيل من قبل المخصص لهم تلك المواقع مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين ووفقا لبنود التعاقد المنظمة . 

وخلال اللقاء ناقش المحافظ عدداً من الطلبات المقدمة من قبل العلامات التجارية للاستفادة من بعض المواقع التجارية المتوفرة والتي تضم أكشاك والبارتشينات الحضارية بعدد من الأحياء والمراكز والمدن والمجهزة على أعلى مستوى من الخدمات لإقامة مراكز خدمية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين إلي جانب تعظيم موارد المحافظة وتوفير مصدر يدر عائد إستثمارى للإنفاق منه على مشروعات التنمية.

حيث وجه المحافظ، مجلس إدارة مشروع التسويق بعدم السماح بإقامة اي نشاط تجاري يتعدي علي ارصغة المشاة او الطريق العام او يعيق حركة المواطنين مشدداً علي ضرورة ان تكون المواقع والساحات بمواصفات تضمن عدم إعاقة الحركة المرورية وذات طابع حضاري .

وشدد محافظ الجيزة، على مدير إدارة التسويق و رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنبيه علي المستأجرين بضرورة الإلتزام بالمساحات المخصصة لهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة إستغلال المساحات غير المستغلة في إنشاء اكشاك وبارتشينات حضارية مع مراعاة المظهر الحضارى والجمالى للمناطق المقامة بها وبالشكل الذى لا يعيق الحركة المرورية بالشوارع والميادين .

كما وجه محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الملتزمين مما يسهم في اقامة مشروعات أستثمارية تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة . 

جاء ذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد والمستشار القانوني للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومدير إدارة التسويق ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة ومدير مديرية الطرق ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي .

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