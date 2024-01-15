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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبناء القارة السمراء.. فرج عامر يعلق على مباراة منتخب مصر

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب فرج عامر :"للأسف لم نفرق بين الأندية الأفريقية والمنتخبات الأفريقية ، ونسينا أو تناسينا أن أكبر مخزون من اللاعبين الموهوبين في عالم كرة القدم ، والغالبية من نجوم أهم ٥ دوريات أوربية هم من أبناء القارة السمراء ، وأفضل ما فيهم نواجههم في بطولة أمم أفريقيا.

وتابع : ارجو من الجهاز الفني للمنتخب القومي ان يراعي ذلك ويلاعب من يستطيع ان يجاريهم ( يتمتع بالقوة والسرعة) في المنتخب المصري وأن يبتعد عن حسبة برما".


 

مباراة منتخب مصر المقبلة 

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.
 

أقيمت المباراة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولىللمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدورهإحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.

البرتغالي روي فيتوريا الجهاز الفني للمنتخب القارة السمراء بكوت ديفوار رئيس نادي سموحة مباراة منتخب مصر

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