في ذكرى ميلاد "سمورة".. محطات في حياة الفنان الراحل سمير غانم

عرض القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "في ذكرى ميلاده "سمورة".. محطات في حياة الفنان الراحل سمير غانم".

اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم الذي يعد واحدا من أهم رموز الفن في التاريخ الفني المصري والعربي بشكل عام، حيث نجح في رسم البسمة على وجوه كل جمهوره في مختلف الوطن العربي.

الفنان سمير غانم لديه رصيد كبير من الأعمال الفنية حيث قدم ما يقرب من 160 فيلما و50 مسرحية و80 عمل درامي للتلفزيون والإذاعة، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات، سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات.

وضمت قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد والتي صدرت في عام 1996 فيلمين شارك بهما الفنان سمير غانم، هما خلي بالك من زوزو والمذنبون.