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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإسكان: كيان كبير يدير أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

عمرو خطاب
عمرو خطاب

كشف عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مشددًا على أن كيانا كبيرا يدير الـ3 أبراج ويعمل على جذب الاستثمارات العالمية والمحلية.

وقال خطاب في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: "العاصمة الإدارية الجديدة أهم مشروع تم في مصر على مدار السنوات الثمانية الماضية، وهو درة التاج للمشروعات ويضع الدولة المصرية على خريطة الاستثمارات العالمية ومقار الشركات الدولية الكبرى".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان: "هذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى نوع خاص من المعمار، وهذا ما شهدناه أمس، حيث إنه ذو طابع حديث يحقق بنية ذكية مستدامة تخدم رجال الأعمال والشركات العملاقة وتخلق فرص عمل حديثة".

وتابع: "سيكون هناك كيان ضخم يدير المشروع ويشغله ويسوق له على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يتيح فرص عمل واستثمار كبيرة جدا، والعاصمة بها فرص سكنية مميزة، فهناك 5 أبراج سكنية جارِ العمل فيهم، بالإضافة إلى 4 أبراج ليلية وبرج أيقوني بهم فنادق بواقع فندقين على النيل تديرهم كبرى شركات الفنادق في العالم".
 

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