أستاذ اقتصاديات البيئة: التغيرات المناخية تسبب اضطرابات كثيرة للكائنات الحية

قال الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة، إنّ النظام البيئي على كوكب الأرض مصمم على أن يكون هناك درجات حرارة معينة يمكن لكل الكائنات الحية أن تتفاعل وتتعايش معها، كما أن الدورات الزراعية تتغير بسبب التغيرات المناخية، لذلك، فإن التغيرات القصوى في الحرارة والرطوبة والظروف المناخية يجب أن تم التعامل معها باستراتيجيات التكيف، فلا بد من استنباط شتلات زراعية أو بذور زراعية قادرة على مقاومة الجفاف أو قلة وكثرة الأمطار وقلة وزيادة الرطوبة.

وأضاف سرحان في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: "عندما يحدث أي تغير في هذه القيم، فإن اضطرابات كثيرة تحدث، والكثير من الكائنات الموجودة سواء نباتية أو حيوانية قد تفقد قدرتها على التوالد والتكاثر بل تمرض وتموت وهناك كائنات أخرى قد تظهر، مثل الآفات الزراعية والأمراض التي قد تصيب الأمراض والحيوان".

وتابع أستاذ اقتصاديات البيئة: "هذه التغيرات تسبب مشكلات كثيرة، فالإنسان أصبح يصاب بأمراض جديدة لأول مرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النباتات التي أصبحت تصاب بفيروسات جديدة أيضا، وهناك مشكلات كثيرة تحدث بسبب ما وجدناه على مستوى اختلاف قيم الحرارة وتغيرها".