من بين الثلوج.. روسيا تستهدف أوكرانيا بصاروخ إسكندر

أعلنت القوات الروسية، اليوم الاثنين، أنها أطلقت صاروخ من نوع "اسكندر" على هدف عسكري استراتيجي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، لقطات فيديو على قناتها الرسمية على "تلجرام" تُظهر فيها استهداف أطقم صواريخ "اسكندر" تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، البنية التحتية العسكرية الأوكرانية على محور كوبيانسك.

وتُظهر لقطات الفيديو لحظة إطلاق الصاروخ باتجاه الهدف المحدد وتموضع الطاقم العسكري في منطقة تغمرها الثلوج.

ونقلت الدفاع الروسية عن قائد المنطومة التي نفذت العملية: "كانت المنظومة في مهمة قتالية. وأتى الأمر بالجاهزية للعمل، وبعد ذلك اتخذ المشغل حالة استعداد لضربة صاروخية وتم الإطلاق بشكل طبيعي. وتم ضرب الهدف".