القبض على سيدة محكوم عليها بالمؤبد في كرداسة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خاصة أحكام الجنايات ومتعددي الأحكام .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريتى أمن ( الجيزة – الفيوم)من ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة كرداسة الجيزة)، مطلوب التنفيذ عليها فى قضيتي "مخدرات" والمقضي عليها فيهما بالسجن المؤبد والسجن 7 سنوات وغرامة مالية.

كما تم ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية الفيوم)، مطلوب التنفيذ عليه فى (58 حكم " جزئي " فى قضايا " تبديد ، إيصال أمانة " بإجمالي حبس (127 سنة و6 أشهر وكفالات مالية).

وضبط (عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس الفيوم) مطلوب التنفيذ عليه فى 71 حكم "مستأنف ، جزئي" فى قضايا "تبديد - وإيصالات أمانة بإجمالي حبس (83 سنة وكفالات مالية) .

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.