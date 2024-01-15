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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على سيدة محكوم عليها بالمؤبد في كرداسة

متهمه
متهمه

 

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خاصة أحكام الجنايات ومتعددي الأحكام .

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريتى أمن ( الجيزة – الفيوم)من ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة كرداسة الجيزة)، مطلوب التنفيذ عليها فى قضيتي "مخدرات" والمقضي عليها فيهما بالسجن المؤبد والسجن 7 سنوات وغرامة مالية.

كما تم ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية الفيوم)، مطلوب التنفيذ عليه فى (58 حكم " جزئي " فى قضايا " تبديد ، إيصال أمانة " بإجمالي حبس (127 سنة و6 أشهر وكفالات مالية). 

وضبط (عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس الفيوم) مطلوب التنفيذ عليه فى 71 حكم "مستأنف ، جزئي" فى قضايا "تبديد - وإيصالات أمانة بإجمالي حبس (83 سنة وكفالات مالية) .

 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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