وزير العدل: تنفيذ تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في اليوم التالي لإقراره

تعهدت الحكومة بالعمل علي تنفيذ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في اليوم التالي للتصديق عليه.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية انه شارك في جميع اجتماعات اللجنة ويعرف ان هذا المطلب مطلب شعبي ونيابي ، ولذلك نقلت وجه النظر هذه الي الحكومة وبالتعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس القضاء الاعلي تم اتخاذ القرار بشان تنفيذ مشروع القانون في اليوم التالي من التصديق علية وإقراره.

وفي المقابل توافق المستشار عمر مروان وزير العدل مع ما أكد عليه وزير الشئون البرلمانية قائلا الحكومة ستعمل علي تنفيذ مشروع القانون في اليوم التالي لاقراره والتصديق عليه.

وأضاف أن قضاة مصر قضاة وطنيون وشرفاء و سعملون علي تنفيذ القانون في اليوم التالي.