عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكرى ميلاده.. تعرف على وصية سمير غانم لـ حسن الرداد

صدى البلد

تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد نجم الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم، والذى ولد فى مثل هذا اليوم عام 1973.

وولد سمير غانم فى عرب الأطاولة من محافظة أسيوط، مصر عام 1937 وانضم بعد الثانوية العامة إلى كلية الشرطة احتذاءً بوالده الذى كان ضابط شرطة ولكنه تم فصله منها بعد رسوبه لسنتين متتاليتين فنقل أوراق إلى كلية الزراعة فى جامعة الإسكندرية كما انضم للفرق الفنية فيها.

سمير غانم

وعن فترة دراسته فى أكاديمية الشرطة يروى سمير غانم أنه عاصر فترة وجود الفنان الشهير صلاح ذو الفقار داخل كلية الشرطة، ويروى سمير غانم أن الفنان الكبير ذو الفقار كان نقيب وقد تم ترقيته لرتبة رائد وكان ضابط السرية الموجود فيها سمير فى الكلية، وكان سمير يرى فى صلاح ذو الفقار مثل أعلى له وروى عن صرامته وشدته مع الطلاب وحبهم الشديد له.

سمير غانم

ثلاثى أضواء المدينة

وتخرج سمير غانم أيضا من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثى أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائى كوميدى لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة) و(روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

سمير غانم

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا فى عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية (المتزوجون)، وكان آخر عمل مسرحى لهما معًا هو مسرحية (أهلاً يا دكتور).

أعمال سمير غانم

وشارك سمير غانم فى بطولة 150 فيلما أشهرها "30 يوم فى السجن، وأميرة حبى أنا، والبنات عايزة إيه، وإحنا بتوع الإسعاف، والمجانين الثلاثة، منتهى الفرح، والقاهرة فى الليل، وحب على شاطىء ميامي، وإضراب الشحاتين، والعميل 77، وأهلا يا كابتن، ولاد الحلال"، وتألق أيضا على شاشة التلفزيون، وقدم 70 مسلسلا أبرزها "كابتن جودة، أهلا فطوطة، حكاية ميزو، الكبير أوي، ناس بالمقلوب، تركة جدو، رجل شريف جدا".

وصية سمير غانم 

وكشف سمير غانم عن وصيته لأزواج بناته من خلال تصريحات تليفزيونية قائلا:" قولت لحسن الرداد في ودنه لما كنا في الغردقة قبل فرحه على إيمي، إني مش هوصيك عليها يا حسن وتاخد بالك منها واعتبر دي وصيتي ليك، لقيته بيقولي وبيبص لي وبيحط إيده على كتفي دي في عينيا، و إيمي مترددة وحسن شاب طيب ووالدته من عيلة محترمة ويتحط على الجرح يطيب".

رحيل سمير غانم 

ورحل الفنان سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية عانى فيها من خلل فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

 

الفنان الكبير سمير غانم الكبير سمير غانم المتزوجون جورج سيدهم مسرحية المتزوجون ذكرى ميلاد سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

محلاته اتشمّعت .. القبض على امبراطور الذهب |وتحريات موسعة لكشف الملابسات

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

راجع من أسوان بـ 160 كيلو.. تفاصيل القبض على امبراطور الذهب في مصر

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

ترشيحاتنا

التموين: 65 شادرا لمعارض أهلا رمضان في 13 محافظة

بعد تخفيض 50% من تذاكر القطارات لهم.. مزايا لذوى الهمم بقانون التأمينات

الإفتاء تحسم الجدل حول وجود شبهة ربا في أرباح دفتر التوفير بالبوسطة

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

قفزة في الإصابات.. تفاصيل جديدة حول حوادث الطعن والدهس وسط إسرائيل.. فيديو وصور

رغم ضربات أمريكا.. الحوثيون يتوعدون باستهداف السفن المتجهة لإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مميزة|فستان درة في عيد ميلادها يثير الجدل.. شاهد

بالأرز المطحون .. طريقة تصنيع السحلب البودرة بأقل التكاليف

ماذا يحدث للجسم عند تدخين 20 سيجارة يوميا؟ جمال شعبان يوضح

أشعلت السوشيال ميديا.. مي عمر تبرز تفاصيل فستانها الأحمر بجلسة تصوير مثيرة

فيديو

بعد 100 يوم على حرب غزة| شاهد.. أمنيات الأطباء الفلسطينيون لأبسط الأشياء

هيقعد فى صحتك وأولادك.. بكاء وفاء مكي بسبب موقف أشرف زكي

انا اتهانت.. أشرف زكي ينفعل على الممثلة عنبر ويطالبها بمغادرة المسرح

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ