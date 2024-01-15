فى ذكرى ميلاد سمير غانم.. تعرف على المرض النادر الذى تسبب فى وفاته

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم، حيث أنه من مواليد 15 يناير عام 1937.



بدايات الفنان سمير غانم مع التمثيل

تخرج الفنان سمير غانم من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم و الضيف أحمد و كونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة.



وقد ثلاثى أضواء المسرح عددا من الأفلام والمسرحيات الناجحة فى فترة السيتينات ، ثم توقف عمل الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970.



وكون جورج سيدهم وسمير غانم ثنائى فني ناجح قدما سويا العديد من الاعمال كان أشهرها وانجحها مسرحية المتزوجون وأهلا يادكتور.





أهم أعمال الراحل سمير غانم

وقدم سمير غانم على مدار مشواره الفني الكثير والكثير من الأعمال سواء فى السينما أو المسرح أو حتى التلفزيون ولكن تبقى الفوازير هي من صنعت نجومية سمير غانم فعلى مدار سنوات 30 عاما قدم سمير غانم عدد كبير من الفوازير بدأها بفوازير ثلاثي أضواء المسرح والتى كانت عام 1968 ثم بعدها قدم فوازير وحوي يا وحوي عام 1969

وفى عام 1982 قدم سمير غانم واحدة من أهم الأعمال التى صنعت أسمه فى عالم الفوازير وهي فوازير فطوطة والتى استمرت حتى عام 1984.

ثم قدم فوازير المتزوجون فى التاريخ وبعدها أهل المغني والمضحكون وأختتم مشوار الفوازير عام 1997 بفوازير تحت عنوان النص الحلو.



سبب وفاة سمير غانم

وتوفي الفنان سمير غانم عام 2021 بعد إصابته بمرض نادر وهو الفطر الأسود، وهو مرض أصيب به إثر إصابته بمرض فيروس كورونا حيث عاني فى الشهور الأخيرة بسبب هذا المرض وتم نقله إلى المستشفى ومكث فيها عدة اسابيع إلى أن تدهورت حالته الصحية وتوفي عن عمر يناهز الـ84 عاما.