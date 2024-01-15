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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

يوسف المنصور يفوز بالجائزة الأولى للهيئة العربية للمسرح 2023

صدى البلد

فازت مسرحية "آخر أيام الأرض" للمخرج والممثل المصري يوسف المنصور، بجائزة أفضل مسرحية لعام ٢٠٢٣، والتي تقيمها الهيئة العربية للمسرح سنويا، تقدم الجوائز أثناء مهرجان المسرح العربي المقام حاليا في بغداد.

تدور مسرحية "آخر أيام الأرض"  عن رغبة الإنسان في تطويع الأرض لصالح طموحاته، ورغبته في النجاح والسيطرة، ومع ازدياد غروره وإحساسه بأنه أصبح المتحكم القادر على تطويع الأرض، تكشر الأرض عن أنيابها لتكشف ضعف  الإنسان وهشاشته.

تعرض المسرحية مجموعة من العلماء العرب يعملون بهيئة البحث العلمي بالولايات المتحده الأمريكية ولكنهم يجدوا أنفسهم أمام اكتشافا تاريخيا مذهلا تنقلب بسببه حياتهم وتتغير نفسياتهم حتى تصل بهم للمصير المحتوم.

الجدير بالذكر أن هذا هو أول تأليف مسرحي للمخرج يوسف المنصور الذي عرف كمخرج في مسرحية "طقوس الإشارات والتحولات" والتي فاز عنها بجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري ٢٠١٧. 
ثم مسرحية "أفراح القبة" التي حازت على معظم جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري ٢٠٢٠.
وكانت آخر أعماله كمخرج مسرحية "الحفيد" التي قدمت على المسرح القومي المصري والتي قدم على مدار سنتين متتاليتين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣.

وقد صرح يوسف المنصور في المؤتمر الصحفي الذي أقيم لتكريم الفائزين، في العاصمة العراقية بغداد، وسط فاعليات الدورة ١٤ لمهرجان المسرح العربي: اعتدت العمل كدراماتورج للمسرحيات التي أقوم بإخراجها، وكنت أتهيب التدخل بالكتابة على أعمال كبار كتاب المسرح، وها أنا اليوم أجلس امامكم سعيد بلقب مؤلف للمرة الأولى. فالمؤلف هو البداية الحقيقية لأي عمل فني جيد، الذي يوفر التربة الصلبة القوية لتأسيس أعمال فنية تتخطى زمانها.

وأضاف المخرج المصري: أشكر من كل قلبي القائمين على الهيئة العربية للمسرح  وما يضيفونه من وعي وتبادل ثقافي عظيم للفنانين العرب. وأتمنى ان تستمر هذه  المسابقة الهامة لدعم الأجيال القادمة. وأوجه خالص المحبة والتهنئة لزملائي ممن حصدوا باقي الجوائز في هذه المسابقة، والتي تعد شهادة جودة لكل من حصلوا عليها.

يوسف المنصور متعدد المواهب، فهو ممثل معروف في أدوار تمثيلية مميزة كان آخرها مسلسل "وبينا معاد"، كما أنه يكتب السيناريو للأفلام والدراما التليفزيونية. ويستعد حاليا لإخراج أول أفلامه الروائية القصيرة.

 

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