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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا في ختام تعاملات اليوم

الأسهم السعودية
الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 62.08 نقطة ليقفل عند مستوى 12122.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 311 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.


كانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، و مبكو، والدواء، والفخارية، وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أكوا باور، وعطاء، والغاز، وأنعام القابضة، ودار الأركان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.87% .

وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وشمس ، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومجموعة إم بي سي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 42.61 نقطة ليقفل عند مستوى 24679.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم.

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