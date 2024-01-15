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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 644 مبايعة بقيمة 2.21 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 617.11 مليون درهم و599 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.59 مليار درهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 170 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 79.72 مليون درهم في منطقة بوكدرة تليها مبايعة بقيمة 34.03 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 14.94 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 146.15 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10.66 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 79 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37.71 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيراً مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 131 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 46.77 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 88.49 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.4 مليار درهم منها 30 رهن أراض بقيمة 1.14 مليار درهم و141 رهن فلل وشقق بقيمة 256.12 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 817.11 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 243.87 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 22.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 4.27 مليون درهم.

التصرفات العقارية دبي الامارات الأراضي والأملاك أهم مبايعات الأراضي

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