لتدشين مبادرة "هويتنا... قضيتنا"| رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاءً بأعضاء الصالون الثقافي

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اجتماعًا مع اللجنة العليا للأشراف على "الصالون الثقافى بالجامعة" لمناقشة تدشين مبادرة (هويتنا ... قضيتنا) لحماية الهوية الوطنية ونشر الوعى بالهوية المصرية.



وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور عمرو سرحان عميد كلية الطب الأسبق أمين اللجنة والسادة أعضاء اللجنة.



وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء سعى الجامعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية نحو تفعيل منهجية نشر استراتيجية ثقافية نابعة عن وعى فكرى وحضارى وثقافى آمن، وذلك فى إطار رؤية الجامعة لتعزيز الوعى الثقافى وتبادله بين أصحاب الفكر الثقافى الواعى ونقله إلى جيل الشباب الواعد.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن الصالون الثقافى يُعد منبرًا فكريًا تعليميًا لتبادل الفكر والخبرات، ويهدف إلى تحقيق عدة أغراض أهمها تعزيز قيم الانتماء للوطن، نشر ثقافه التسامح و قبول الآخر، الحفاظ علي اللغة العربية وإحياء تراثها باعتبارها مكوِّن أساسي للثقافة، اكتشاف وصقل المواهب والتصدى للأفكار المغلوطة والمخالفة للتقاليد وللقيم والأعراف الجامعية من خلال تعزيز الوعى في المجتمع الجامعى، الارتقاء بالذوق العام فيما يُقدم من فنون.



واستعرض الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب أهداف المبادرة والتى تتضمن عدد من الأهداف الاستراتيجية الوطنية والثقافية والتربوية، منها: إعادة بناء الوعي وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب ومنتسبى الجامعة، تأصيل الهوية الوطنية وبيان جذورها ومقوماتها وخصائصها وسماتها، حماية الهوية الوطنية وكشف مخاطر طمس معالمها.



وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم فعاليات المبادرة وتتضمن: طرح عدد من الموضوعات الفكرية المتعلقة بالهوية للحوار والمناقشة في ندوات كبرى بمختلف الكليات و استضافة كبار الكتاب والمفكرين، عمل فيلم وثائقي عن (الهوية المصرية) يتم عرضه في جميع القاعات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.