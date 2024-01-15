عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتدشين مبادرة "هويتنا... قضيتنا"| رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاءً بأعضاء الصالون الثقافي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اجتماعًا مع اللجنة العليا للأشراف على  "الصالون الثقافى بالجامعة"  لمناقشة تدشين مبادرة (هويتنا ... قضيتنا) لحماية الهوية الوطنية ونشر الوعى بالهوية المصرية.


 وذلك بحضور  الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور عمرو سرحان عميد كلية الطب الأسبق أمين اللجنة والسادة أعضاء اللجنة.


وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء سعى الجامعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية نحو تفعيل منهجية نشر استراتيجية ثقافية نابعة عن وعى فكرى وحضارى وثقافى آمن، وذلك فى إطار رؤية الجامعة لتعزيز الوعى الثقافى وتبادله بين أصحاب الفكر الثقافى الواعى ونقله إلى جيل الشباب الواعد.
 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الصالون الثقافى يُعد منبرًا فكريًا تعليميًا لتبادل الفكر والخبرات، ويهدف إلى تحقيق عدة أغراض أهمها تعزيز قيم الانتماء للوطن، نشر ثقافه التسامح و قبول الآخر، الحفاظ علي اللغة العربية وإحياء تراثها باعتبارها مكوِّن أساسي للثقافة، اكتشاف وصقل المواهب والتصدى للأفكار المغلوطة والمخالفة للتقاليد وللقيم والأعراف الجامعية من خلال تعزيز الوعى في المجتمع الجامعى، الارتقاء بالذوق العام فيما يُقدم من فنون.


واستعرض الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب أهداف المبادرة والتى تتضمن عدد من الأهداف الاستراتيجية الوطنية والثقافية والتربوية، منها: إعادة بناء الوعي وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب ومنتسبى الجامعة، تأصيل الهوية الوطنية وبيان جذورها ومقوماتها وخصائصها وسماتها، حماية الهوية الوطنية وكشف مخاطر طمس معالمها.
 

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم فعاليات المبادرة وتتضمن: طرح عدد من الموضوعات الفكرية المتعلقة بالهوية للحوار والمناقشة في ندوات كبرى بمختلف الكليات و استضافة كبار الكتاب والمفكرين، عمل فيلم وثائقي عن (الهوية المصرية) يتم عرضه في جميع القاعات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية استراتيجية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر جامعة المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

موضوعات متعلقة

قرار في الدقهلية بمنع توصيل المرافق لأي مبان مخالفة

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن انتهاء العمليات العسكرية المكثفة في شمال قطاع غزة

بمواصفات هائلة.. سلسلة Realme 12 Pro الجديدة بنفس تصميم ساعات رولكس الفخمة

ساعات مرعبة بحياة بيومي فؤاد.. ما علاقة حالته الصحية بفشل فيلمه والجنسية السعودية؟

انقسام في حكومة الاحتلال.. وزير دفاع إسرائيل ينتقد نتنياهو

إجراء جديد في اتهام سما المصري بنشر الفجور

إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف ترقي المعلمين.. 28 يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرات.. إطلالة أسما خلال رحلة في إيطاليا تشعل فيسبوك

ألوانها مبهجة.. إلهام شاهين بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

أثقل من الكلاب.. مصير سار لقطة أثارت الجدل في بريطانيا.. صور

لا تتجاهلها.. علامات تحذيرية عن مخاطر السعال عند الأطفال والكبار

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ