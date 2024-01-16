عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو عايز تفتح بنزينة.. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​إجراءات إنشاء وترخيص محطة وقود من وزارة البترول

محطة وقود
محطة وقود

يسعى الكثيرون للاستثمار في أموالهم، ومما لاشك فيه أن حجم المال يضخم من حجم الأفكار والمشروعات، وخلال السطور التالية يستعرض “صدى البلد”، واحدا من المشروعات التي يسعى إليها الكثيرون، وهو إنشاء محطة وقود، حيث التسارع في إنشاء الطرق حاليا يزيد فرصة ذلك، نظرا لحاجة مالكي السيارات لها.

وبحسب وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن الإجراءات الكاملة لترخيص وإنشاء محطة وقود تتلخص في الآتي:  

يتقدم مالك الأرض لإحدى شركات التسويق المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول  (أو تقوم شركة التسويق بتوفير الأرض بمعرفتها ) في سبيل الحصول على موافقة الهيئة على إقامة منفذ تسويقي بالموقع المقترح.​

تقوم الشركة بعمل معاينة للموقع على الطبيعة لتتأكد من مطابقة الموقع للاشتراطات المقررة من قبل الهيئة، وكذا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع .

تقوم الهيئة بمعاينة الموقع المقترح من شركة التسويق للتأكد من توافر الاشتراطات التي أقرتها الهيئة في ديسمبر 2015 وهى كالتالي:

أولا:- مساحة الموقع لا تقل عن 1000 متر مربع.

ثانيا :- طول الواجهة لا يقل عن 25 مترا.

ثالثاً:- المسافة البينية بين المنافذ الواقعة على نفس الاتجاه من الطريق لا تقل عن 500 متر.

لا تؤخذ منافذ التسويق التي تم تقنين أوضاعها في الاعتبار عند احتساب شرط المسافة البينية بين المحطات (أكبر أو أصغر من 200 م، قوائم الأسعار، سوق مدينة، مخازن، مستودعات).

يشترط وجود 2 دورة مياه على الأقل، على ألا تقل أبعاد الواحدة منها عن 100 سم * 150 سم.

ويراعى أن تشمل خزانات المحطات التي تقاوم على منظومة ATG طبقاً والمواصفات التي يتم إقرارها من اللجنة المشرفة على تطبيق المنظومة المشار إليها بعاليه.

بعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات المشار إليها بعاليه يتم عرض الموضوع على لجنة المحطات بالهيئة لاستصدار موافقة الهيئة على إقامة منفذ التسويق بالموقع المقترح من شركة التسويق، وتكون مشروطة بأن تتماشى مع شروط وتعليمات اللوائح والرخص.

يتم الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بالدولة للحصول على رخصة التشغيل النهائية من الإدارة المحلية (الأحياء أو مجالس المدن)، وهى الجهة المنوط بها التأكد من الحصول على جميع الموافقات المطلوبة ومنها على سبيل المثال (وزارة الزراعة (حماية الأراضي)، الطرق والكباري، الآثار، البينة، الدفاع المدني، المرور.. إلخ).​​

محطة وقود إنشاء محطة وقود المشروعات وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للبترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

أحمد حسن يعلن خبرا صادما لنجم الزمالك

ترشيحاتنا

الداخلية توجه رسالة عاجلة لأصحاب السيارات المتروكة في الشوارع

هل تجب الزكاة على الذهب إذا كان للزينة.. دار الإفتاء تحسم الجدل

القوات المصرية تحبط تهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل وتضبط 6 مهربين

مجلس نقابة الصحفيين يدعم جهود الدولة لزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار

رسالة نارية من مجدي عبد الغني للاعبي منتخب مصر

يسري عبد الله: المؤسسات الثقافية تسيطر عليها الشللية وتفتقد للرؤية العميقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دخول بيومي فؤاد المستشفى .. انتبه لأعراض مرضه

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

كابتن البلاك ستارز يتحدى صلاح.. 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا

هل الإثنين الأزرق هو اليوم الأكثر كآبة في العام؟.. الخبراء يفجرون مفاجأة

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ