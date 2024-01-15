آلات موسيقية فى استقبال نجوم العرض الخاص لفيلم مقسوم.. صور

يقام اليوم العرض الخاص لفيلم "مقسوم" وذلك بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر والذى تقوم ببطولة ليلى علوى.

حرص صناع فيلم "مقسوم" على تصميم ديكور العرض الخاص للفيلم بشكل يتناسب مع مضمونه ومحتواه، حيث تستقبل الآلات الموسيقية النجوم وتتواجد أيضا شاشة عرض كبيرة تعرض الافيشات الخاصة بالعمل.

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم مقسوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً لطرحه في السينمات، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولته الفنانون ليلى علوي، وشيرين رضا، وسماء إبراهيم، وسارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

كما طرحت الشركة برومو قصير كشفت من خلاله تفاصيل شخصية هند( ليلى علوي) ضمن أحداث الفيلم، حيث ظهرت ليلى علوي فى البرومو وهي تبحث عن رجل يناسبها للزواج منه من خلال مواعيد غرامية والتى يطلق عليها اسم “ديت”.

وكشف البرومو قواعد ليلى علوي فى التعرف على الشخص الذي يناسبها، حيث تضع معايير أثناء الحديث معه وهو عدم الحديث في الكرة أو السياسة.