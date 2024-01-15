البورصات العربية| تباين أسواق الخليج مع ترقب نتائج القياديات.. وإغلاقات تاريخية للمؤشرات المصرية

• سهم أرامكو يهوي لأدنى مستوياته في 5 أشهر

• الثلاثيني المصري يغلق فوق 26200 نقطة لأول مرة في تاريخه

• السبعيني المصري يغلق فوق 6200 نقطة لأول مرة في تاريخه

• مؤشر بورصة قطر يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي

• مؤشر الكويت الأول يرتفع لأعلى مستوياته في 5 أشهر

• مؤشر سوق دبي يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي

شهد أداء أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين، الموافق 15 يناير 2024، تبياين شديد، حيث تراجعت الأسهم السعودية فيما، قادت البورصة المصرية والكويتية سلسلة الصعود التي جاءت كالتالي.

السوق السعودي

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.5% في جلسة الإثنين مُنهياً سلسلة خسائر من 5 جلسات ضمن سيولة بلغت 8.7 مليار ريال وارتفاع 122 سهماً من أصل 232 شركة مدرجة.

وجاء الدعم من ارتفاع قياديات القطاع المصرفي مع ارتفاع سهمي الأهلي والراجحي بنسبة 1.8% و1.9% على التوالي قبيل انطلاق موسم نتائج البنوك السعودية.

بالمقابل، تراجع سهم أرامكو بنحو 1.4% إلى أدنى مستوياته في 5 أشهر بالتزامن مع انخفاض أسعار خام برنت بنحو 1% حيث أدى التأثير المحدود للصراع في الشرق الأوسط على إنتاج النفط الخام إلى جني الأرباح بعد أن ارتفعت أسعار النفط القياسية بنسبة 2٪ الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير الملكيات بالسوق السعودي انخفاض نسبة ملكية الأجانب بسهم أرامكو من 0.41% إلى 0.4% بعد بيع 24.2 مليون سهم في الأسبوع الماضي.

كما انخفض سهم دار الأركان بأكثر من 2% لأدنى مستوياته في 11 شهراً رغم عدم وجود أي تطورات جديدة حول الشركة.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء اليوم أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.5% في ديسمبر/كانون الأول، من 1.7% في الشهر السابق.

بورصة مصر

أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في جلسة الإثنين لترتفع القيمة السوقية إلى 1836.6 مليار جنيه وسط سيولة مرتفعة بلغت 5.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.1% ليغلق فوق مستويات 26200 نقطة لأول مرة في تاريخه بدعم من ارتفاع سهمي الشرقية للدخان والتجاري الدولي بنسبة 4.8% و1.9% على التوالي.

كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 1.3% مسجلاً مكاسباً للجلسة 12 على التوالي ليغلق فوق مستويات 6200 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وأظهرت بيانات جلسة الإثنين تسجيل الأجانب صافي شراء بقيمة 384 مليون جنيه مقابل صافي بيع للمصريين والعرب بقيمة 238 و146 مليون جنيه على التوالي.

و أظهرت بيانات لوزارة التخطيط أطلعت عليها CNBC عربية تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 2.65% مقارنة مع 4.4% خلال الربع المماثل من العام السابق 2022-2023.

الأسواق الخليجية

أغلقت بورصات الخليج على تباين في جلسة الإثنين قبيل موجة النتائج المالية المُرتقبة للبنوك والشركات الخليجية القيادية عن عام 2023.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% نقطة مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي مصرف الريان ومصرفي قطر الإسلامي بنسبة 2.2% و0.6% على التوالي.

وتترقب الأسواق نتائج مصرف قطر الإسلامي غداً الثلاثاء بعد انتهاء الجلسة.

كما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.5% إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر بدعم من ارتفاع جميع القياديات بقيادة سهمي عقارات الكويت وبنك الكويت الوطني بنسبة 4.6% و1.6% على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي بنحو 0.1% مسجلاً ثالث تراجع يومي على التوالي بضغط من انخفاض سهمي إعمار العقارية ودبي الإسلامي بنسبة 1% و0.9% على التوالي.

كما انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.1% مسحلاً ثاني تراجع يومي على التوالي بضغط من انخفاض سهمي العالمية القابضة وألفا ظبي بنسبة 0.2% و1% على التوالي.