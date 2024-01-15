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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالتعاون مع المجلس القومي.. انطلاق ورشتي عمل "قضايا العنف ضد المرأة"

ورشتي عمل قضايا
ورشتي عمل "قضايا العنف ضد المرأة"

وجه المستشار محمد شوقي النائب العام بعقد ورشٍ تدريبية لأعضاء النيابة العامة حول "قضايا العنف ضد المرأة"، وتفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة وبين المجلس القومي للمرأة؛ انعقدت اليوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر يناير عام ٢٠٢٤، بمدينة الإسماعيلية، ورشتا عمل ضمن سلسلة الورش آنفة البيان. 

تتناول الورشتان عددًا من الموضوعات حول مفهوم جرائم العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني، وصور لأهم تلك الجرائم -كالاغتصاب، والتحرش، والتعرض، والإجهاض- مع بيان كيفية تحقيقها وأركانها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها.

كما تتناولان جرائم الاتجار بالبشر في إطار العنف ضد المرأة؛ كجرائم الاستغلال الجنسي، والدعارة، وكذلك جريمة ختان الإناث، وأخيرًا الدليل الرقمي في تلك القضايا بوجه عام، وجرائم الابتزاز بوجه خاص.

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