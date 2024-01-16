متخصص في الشأن الإسرائيلي: استطلاعات الرأي تشير إلى قرب نهاية نتنياهو

علق إسلام كمال المتخصص في الشأن الإسرائيلي على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال إسلام كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تظهر للداخل الإسرائيلي أن إسرائيل تتعرض لخسائر وضربات على يد المقاومة الفلسطينية ".

وأضاف إسلام كمال: "إسرائيل كانت تخطط للقضاء على المقاومة الفلسطينية لكن المقاومة أثبتت نجاحها على الأرض ".

واوضح إسلام كمال:" استطلاعات الرأي تشير إلى قرب انتهاء وجود نتنياهو وتواجد رغبة في عدم ستمراره داخل الشارع الإسرائيلي ".

وواصل إسلام كمال تصريحاته: "ملف الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين يتسبب في حالة قلق كبيرة لإسرائيل".