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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف تعين نفسك على الطاعة في شهر رجب؟.. 8 أمور ابدأ بها طريق العودة

كيف تعين نفسك على
كيف تعين نفسك على الطاعة

كيف تعين نفسك على الطاعة في شهر رجب؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالعظيم الأزهري عضو لجنة الفتوى بالأزهرالشريف، موضحا أفضل جدول تلتزم بيه يوميا خلال الأيام القادمة. 

كيف تعين نفسك على الطاعة في شهر رجب؟

1- هتجدد التوبة مع ربنا كل يوم الصبح وبالليل من خلال الدعاء التالي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

2- الصلاة في معادها

3- لازم تكتب من المقنطرين كل يوم من خلال القراءة من الملك لأخر القرآن .."جزء عم  وتبارك"

4 - القيام عدد ركعاته غير محدودة بس النبي صلي الله عليه وسلم كان بيصليهم 11 ركعة مثني مثني ويختم بركعة.

5-  نبدأ بقي في الاستغفار ونخليه قبل الفجر بربع ساعه علشان نُكتب من "المستغفرين بالاسحار"

6 - نصلي الفجر جماعة '' ومننساش السُنة بعد ما تصلي اوعي تقوم من مكانك قبل ما تغتنم دعاء الملائكه لك وردد" لا إله الا الله وحده لا شريك له له للملك وله الحمد يحي ويميت وهو علي كل شئ قدير" عشرا

7- نقرأ قرآن لحد الشروق وبعدين نصلي الضحي " علشان تكتب حج وعمره "

8- نحاول نتصدق بقدر الإمكان. حتى لو بجنيه. 

3 أعمال تبيض بها صحيفتك في شهر رجب يغفلها الكثيرون

دعاء لتفريج الكرب وقضاء الحاجة في شهر رجب 

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، إِمَامِ الْخَيْرِ ، وَرَسولِ الرَّحْمَةِ ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَبْلِغْهُ الْوَسِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ مِنَ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ ، وَفِي الْمُقَرَّبِينَ مَوَدَّتَهُ ، وَفِي الْأَعْلَيْنَ ذِكْرَهُ وَدَارَهُ، والسلامُ عَلَيْهِ ورَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرِاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدَنَا إِبْرِاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللهم يا غفار الذنوب، ويا علام الغيوب ،ويا مفرج الكروب ،يا كاشف الغمة ،ويا رافع الظلمة اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ،ومن كل هم فرجا، أنت اللطيف يا الله سبحانك تبنا إليك فقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار. 
اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون، فاجعل قضاء حوائجنا في الدارين بالعافية بين الكاف والنون .

اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ؛  صَلاَةً تًعْصِمُنَا بِهَا مِنْ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ.
نقل ابن أبي حجلة عن ابن خطيب يبرود : أن رجلا من الصالحين أخبره أن كثرة الصلاة على النبي ﷺ تدفع الطاعون. قال ابن أبي حجلة : فتلقيت ذلك بالقبول ؛ وجعلت في كل حين أقول : اللهم صلِّ على محمد.. الصيغة ، ثم قال : إن بعض الصالحين حين كثر الطاعون في المحلة ذكر أنه رأى النبي ﷺ  في المنام وشكى إليه الحال ؛ فأمره أن يدعو بهذا الدعاء : اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والاهل والولد ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم شفعت نبيك فينا فأمهلنا ، وعمرت بنا منازلنا فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين.

شهر رجب دعاء لتفريج الكرب وقضاء الحاجة في شهر رجب كيف تعين نفسك على الطاعة في شهر رجب دعاء الملائكة جدد التوبة المستغفرين بالاسحار

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