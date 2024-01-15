محافظ الغربية: حديقة الأندلس أهم المشاريع المقامة في قلب عروس الدلتا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مشروع تطوير حديقة الأندلس بطنطا يعد من أهم المشاريع التي تقام في قلب عروس الدلتا نظرا لموقعها الاستراتيجي وكونها أكبر متنفس أخضر بمحافظة الغربية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم لمتابعة الأعمال بالحديقة.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير الحديقة يعد بمثابة أعادة خلق رئة خضراء جديدة بقلب مدينة طنطا وهي حديقة الاندلس والتي عانت من الإهمال خلال الفترة الماضية رغم موقعها المتميز في قلب مدينة طنطا وكونها تمثل متنفس كبير لأهالي المحافظة الذين كانوا يترددون عليها من كافة المراكز والمدن، مشيرا إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا في سبيل زيادة المسطحات الخضراء بها مع إعادة تطوير والعناية بما هو قائم بها فعليا لما يمثله ذلك من تحسين للبيئة بعروس الدلتا، إلى جانب إضافة المظهر الجمالي والحضاري لها، وتقع الحديقة على مساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة تقريبا.

وأوضح محافظ الغربية أن الحديقة أغلقت أبوابها أمام الزائرين لتنفيذ خطة تطويرها من خلال (صندوق مصر السيادي) ورفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين، حتى تكون حديقة الاندلس على غرار الحدائق العالمية.

مشيرا إلى أن أعمال التطوير الجارية بالحديقة تشمل تجديدا للحديقة القائمة وإقامة نظام ري جديد وحديث وإقامة معلم صغير بالحديقة يحتوي على الرموز الأساسية من النباتات الأثرية الموجودة وإضافة أشجار الزينة والأشجار المثمرة الاستوائية وتطعيم المنظر العام للحديقة بنباتات الزينة ذات المنظر الخلاب وامدادها بالمياه من خلاص احدث طرق الري الحديثة، وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وتطوير الممشى الداخلي ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك وانشاء مجموعة من المسارات داخل الحديقة من الانترلوك والرخام والجيرانيت وإضافة البرجولات الخشبية لتوفير أماكن للجلوس المظللة ودهان الأسوار الخارجية والبردورات.



كما تم رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة، كما تمت إعادة تخطيط الحديقة واستغلال بعض المناطق المهملة في إنشاء قاعة مناسبات تسع ٣٤٠ فردا ومجموعة من المطاعم والكافيتريات وحديقة مرتفعة للشاي، لتعظيم إيرادات الحديقة ولتوفير كامل الخدمات، التي تضمن إتاحة الفرصة لروادها بقضاء يوم كامل فيها كما تم تحديث الممرات لهواة المشى كما تم انشاء منطقة ألعاب الأطفال والمنطقة المخصصة لممارسة رياضة الشارع.

وأضاف محافظ الغربية أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالحديقة بنسبة تجاوزت ال95 % والمتبقي تشغيل أنظمة الحديقة من الشبكات، وقام المحافظ خلال جولته بتحديد اجتماع مع الكهرباء والمياه والصرف للانتهاء من أعمال توصيل المرافق للحديقة في أسرع وقت ممكن لتفتح أبوابها للزوار.

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