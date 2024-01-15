ضربات صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تقصف سديروت ومستوطنات غلاف غزة

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، قصف سديروت ومستوطنات غلاف غزة الشمالي برشقات صاروخية.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “قصفنا سديروت ومغتصبات غلاف غزة الشمالي برشقات صاروخية”.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أعلنت اليوم الإثنين، تصفية 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “مجاهدونا يغيرون من أحد الأنفاق القسامية على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر ويجهزون على 5 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأضافت: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية راجلة تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.