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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

أسعار النفط
أسعار النفط

خسرت أسعار النفط ما يقرب من 1٪ اليوم الاثنين، حيث أدى التأثير المحدود للصراع في الشرق الأوسط على إنتاج النفط الخام إلى جني الأرباح بعد أن ارتفعت مؤشرات النفط بنسبة 2٪ الأسبوع الماضي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو نحو 0.9٪ إلى 77.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:34 بتوقيت جرينتش وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو نحو 1٪ إلى 71.97 دولار.

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وابتعد العديد من مالكي الناقلات عن البحر الأحمر وغيرت ناقلات متعددة مسارها يوم الجمعة بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف حوثية في اليمن بعد هجمات الجماعة على سفن الشحن ردا على حرب إسرائيل علي غزة.

كما أدى الصراع إلى توقف ما لا يقل عن أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال في المنطقة.

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