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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قصف اليمن.. ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بسبب احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنَّتها قوات أمريكية وبريطانية على أهداف لجماعة الحوثيين المسلحة في اليمن لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وبحلول الساعة الـ04.05 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا بما يعادل 2.0% إلى 78.42 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.1% عند التسوية يوم الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.72 دولار للبرميل، بارتفاع 5 سنتات، أو 0.1%، بعد صعوده نحو 1% في الجلسة السابقة.

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وقفز الخامان القياسيان أكثر من 2% الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوياتهما هذا العام، خلال الجلسة بعد أن شنَّت القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الضربات الجوية ضد جماعة الحوثي ردًّا على هجمات على مدى أشهر على الملاحة في البحر الأحمر.

وهدَّد الحوثيون، أمس الأحد، "برد قوي وفعال" بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى خلال الليل؛ ما أدى إلى تصعيد التوتر.

 وقالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها أسقطت صاروخًا أُطلق على إحدى سفنها من مناطق الحوثيين في اليمن.

وابتعد عدد من مالكي الناقلات عن البحر الأحمر وغيَّرت بضع ناقلات مسارها، الجمعة بعد الضربات، رغم أنَّ المتعاملين ما زالوا يراقبون رد فعل إيران وتأثيره على الشحنات في مضيق هرمز، أهم ممر للنفط في العالم.

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