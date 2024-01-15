أول تعليق من رئيس أركان جيش الاحتلال على هجوم رعنانا

علق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، علي الهجوم الذي وقع اليوم الإثنين، في رعنانا قرب تل أبيب.

وقال هاليفي، إنه “الهجوم مستوح من الأشياء في غزة.. انظروا إلى القسوة، هؤلاء ليسوا أشخاصا شجعانا يأتون للقتال معكم، مقاتلين وجنود وجيش، هؤلاء أشخاص يأتون إلى المدينة ويهاجمون المدنيين في روتينهم اليومي ويدهسون من يمشي علي الأرصفة”.

وأضاف: “اليوم سننشر قوات في غزة لمواصلة القتال، وسننشر قوات في يهودا والسامرة لمواصلة القتال، وسننشر قوات على الحدود اللبنانية لمواصلة القتال وتدمير البنى التحتية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شرطة الاحتلال، المشتبه به الثاني في تنفيذ حوادث الطعن والدهس في مدينة رعنانا وسط إسرائيل هو فلسطيني من مدينة الخليل وأقاربه في رعنانا.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ذكرت شرطة الاحتلال أن الرجل الثاني الذي تم القبض عليه يشتبه أيضا في تورطه في الهجوم، الذي صدم خلاله المهاجم أشخاصا في المدينة، مما أسفر عن مقتل واحد وإصابة 17 آخرين على الأقل.

وتحقق الشرطة ووكالة أمن الشاباك بشكل مشترك.