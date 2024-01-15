الحوثيون يعلنون مقتل أحد عناصرهم بعد ضربات أمريكية بريطانية في اليمن

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، مقتل أحد عناصرها نتيجة الضربات الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على المواقع الحوثية في اليمن.

وقالت جماعة الحوثي عبر قناتها الرسمية على تليجرام، إنه تم مقتل علي حسين ناصر صالح درقم "أبو عقيل" جراء الضربات الأمريكية البريطانية.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلاً عن مسئولين أمريكيين، أمس الأول السبت، بأن الضربات ضد مواقع الحوثيين باليمن دمرت نحو 90% من أهدافها.

وقال مسئولون أمريكيون، الحوثيون ما زال لديهم نحو 75% من قدراتهم على إطلاق الصواريخ والمسيرات، كما أن العثور على الأهداف الحوثية أصعب مما كان متوقعًا.

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني، أكثر من 10 مواقع يستخدمها الحوثيون، يوم الجمعة الماضي، في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، حسبما قال العديد من المسؤولين الأمريكيين لوكالة "أسوشيتد برس".