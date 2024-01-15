سماع دوي انفجار قوي قرب مطار الحديدة في اليمن

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجار قرب مطار الحديدة اليمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز"، بأن الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين في اليمن عرقلت ما لا يقل عن 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين، في اليمن، مستخدمة طائرات مقاتلة وسفنًا حربية وغواصات، وذلك لإضعاف "قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر"، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.