عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب التجمع يدين الهجوم الغربي على اليمن

حزب التجمع
حزب التجمع

أكد حزب التجمع أن الحرب الوحشية الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية وهي تدخل شهرها الرابع ، وتتواصل في حصد الأرواح والمباني ليصل عدد الشهداء أكثر من ٢٣ ألف شهيد فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن تدمير نحو ٦٦٪ من مباني القطاع، تشن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجوما جويا وبحريا على عدد من المدن اليمنية بدعوى الرد على تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية فى البحر الأحمر .

وأعلن حزب التجمع إدانته الكاملة لهذا الهجوم، الذى يخلط الأوراق، ويبعد الأنظار عن الخطر الحقيقى الذى بات يهدد أمن واستقرار حرية الملاحة فى البحر الأحمر وخارجه، وهو استمرار الحرب الإجرامية الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى ، بعدما توسع نطاقها لتضرب الأراضى اللبنانية ،وتهدد مصالح الأمن القومى المصرى فى البر والبحر.

وشدد التجمع أن هذا الهجوم هو إعتداء صارخ على سيادة الدول، وخروج جلى على ميثاق هيئة الأمم المتحدة، بما يكرس الفوضى فى القرار الدولى، ويعصف بقوانينه الثابتة فى إدارة العلاقات بين الدول.

وطالب التجمع بالوقف الفوري لهذا العدوان الذي تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها فى الوقت الذي تتلاعب فيه بالكلمات وتدعو إلى عدم توسيع رقعة الصراع فى المنطقة، بينما هى تؤججه وترفض ممارسة أى ضغط على إسرائيل لوقف الحرب، وتوسع وجود قواتها وبوراجها البحرية فى المنطقة.

حزب التجمع الحرب الوحشية الإسرائيلية الشعب الفلسطيني المدن اليمنية البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

محلاته اتشمّعت .. القبض على امبراطور الذهب |وتحريات موسعة لكشف الملابسات

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

راجع من أسوان بـ 160 كيلو.. تفاصيل القبض على امبراطور الذهب في مصر

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

ترشيحاتنا

بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة ونقلهما للمستشفى

تعرف على تشكيل محاكم الجنايات بعد موافقة مجلس النواب

هل يجوز تكرار سورة واحدة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية

لـ المطلقات| شروط جديدة للحصول على معاش الزوج.. وهذه حالات الحرمان منه

رئيس النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرز المطحون .. طريقة تصنيع السحلب البودرة بأقل التكاليف

ماذا يحدث للجسم عند تدخين 20 سيجارة يوميا؟ جمال شعبان يوضح

أشعلت السوشيال ميديا.. مي عمر تبرز تفاصيل فستانها الأحمر بجلسة تصوير مثيرة

سارة نخلة تتألق بإطلالة ساحرة من خطوبتها على البحر.. شاهد

فيديو

هيقعد فى صحتك وأولادك.. بكاء وفاء مكي بسبب موقف أشرف زكي

انا اتهانت.. أشرف زكي ينفعل على الممثلة عنبر ويطالبها بمغادرة المسرح

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ