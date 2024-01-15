حزب التجمع يدين الهجوم الغربي على اليمن

أكد حزب التجمع أن الحرب الوحشية الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية وهي تدخل شهرها الرابع ، وتتواصل في حصد الأرواح والمباني ليصل عدد الشهداء أكثر من ٢٣ ألف شهيد فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن تدمير نحو ٦٦٪ من مباني القطاع، تشن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجوما جويا وبحريا على عدد من المدن اليمنية بدعوى الرد على تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية فى البحر الأحمر .

وأعلن حزب التجمع إدانته الكاملة لهذا الهجوم، الذى يخلط الأوراق، ويبعد الأنظار عن الخطر الحقيقى الذى بات يهدد أمن واستقرار حرية الملاحة فى البحر الأحمر وخارجه، وهو استمرار الحرب الإجرامية الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى ، بعدما توسع نطاقها لتضرب الأراضى اللبنانية ،وتهدد مصالح الأمن القومى المصرى فى البر والبحر.

وشدد التجمع أن هذا الهجوم هو إعتداء صارخ على سيادة الدول، وخروج جلى على ميثاق هيئة الأمم المتحدة، بما يكرس الفوضى فى القرار الدولى، ويعصف بقوانينه الثابتة فى إدارة العلاقات بين الدول.

وطالب التجمع بالوقف الفوري لهذا العدوان الذي تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها فى الوقت الذي تتلاعب فيه بالكلمات وتدعو إلى عدم توسيع رقعة الصراع فى المنطقة، بينما هى تؤججه وترفض ممارسة أى ضغط على إسرائيل لوقف الحرب، وتوسع وجود قواتها وبوراجها البحرية فى المنطقة.