البنتاجون يكشف تفاصيل هجوم الحوثيين على السفينة الأمريكية قرب عدن

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الإثنين، إن الحوثيين استهدفوا السفينة “نسر جبل طارق” في خليج عدن.

وأوضح المسئول في تصريحات صحفية، أن “السفينة المستهدفة لم توجه نداء استغاثة، لذلك لم تكن هناك استجابة من سفننا الحربية”.

وأكد أن “تصريحات الحوثيين بشأن استهداف السفن الأمريكية لن تحدث تغييرا في عمل التحالف”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشركة المشغلة للسفينة الأمريكية التي استُهدفت في خليج عدن، اليوم الإثنين، إن الطاقم لم يصب بأذى في الانفجار.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت الشركة، إن “السفينة تعرضت لأضرار محدودة أصابت حمولتها لكنها مستقرة وتبحر خارج المنطقة”.

وكان الجيش الأمريكي، قال اليوم الإثنين، إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه السفينة "نسر جبل طارق".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن “مليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن على سفينة حاويات ترفع علم جزر مارشال وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة”.

وكانت شركة الأمن البحري البريطانية “أمبري”، قالت اليوم الإثنين، إن سفينة شحن تحمل علم جزر مارشال ومملوكة لـ الولايات المتحدة تعرضت لهجوم بصاروخ بالقرب من عدن اليمنية.