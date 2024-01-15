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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشركة المشغلة للسفينة الأمريكية المستهدفة قرب عدن تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

أرشيفية
أرشيفية

قالت الشركة المشغلة للسفينة الأمريكية التي استُهدفت في خليج عدن، اليوم الإثنين، إن الطاقم لم يصب بأذى في الانفجار.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت الشركة، إن “السفينة تعرضت لأضرار محدودة أصابت حمولتها لكنها مستقرة وتبحر خارج المنطقة”.

وكان الجيش الأمريكي، قال اليوم الإثنين، إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه السفينة  "نسر جبل طارق".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن “مليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن على سفينة حاويات ترفع علم جزر مارشال وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة”.

وكانت شركة الأمن البحري البريطانية “أمبري”، قالت اليوم الإثنين، إن سفينة شحن تحمل علم جزر مارشال ومملوكة لـ الولايات المتحدة تعرضت لهجوم بصاروخ بالقرب من عدن اليمنية.

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد هجوم الحوثيين على سفينة قرب عدن

بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد قبالة سواحل عدن

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن أنها تلقت بلاغًا عن تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل عدن اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس" إنه تم الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم على بٌعد 95 ميلا بحريا من سواحل عدن اليمنية.

عدن الولايات المتحدة الجيش الأمريكي الحوثيين

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