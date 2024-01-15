بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد هجوم الحوثيين على سفينة قرب عدن

قال الجيش الأمريكي، اليوم الإثنين، إن الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه السفينة M/V GIBRALTAR EAGLE.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن “مليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن على سفينة حاويات ترفع علم جزر مارشال وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة”.

كانت شركة الأمن البحري البريطانية “أمبري”، قالت اليوم الإثنين، إن سفينة شحن تحمل علم جزر مارشال ومملوكة لـ الولايات المتحدة تعرضت لهجوم بصاروخ بالقرب من عدن اليمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن أنها تلقت بلاغًا عن تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل عدن اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس" إنه تم الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم على بٌعد 95 ميلا بحريا من سواحل عدن اليمنية.

كانت وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عن قيادي حوثي، قوله إن جميع السفن في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة باستثناء المتجهة لإسرائيل.