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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سوناك أمام مجلس العموم البريطاني: هجمات الحوثي ليس لها علاقة بإسرائيل

سوناك
سوناك

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الحوثيين يقومون بتهديد الأمن البحري بالمنطقة، مشيرًا إلى أنهم تسببوا في مشاكل اقتصادية متصاعدة، تؤدي لزيادة الأسعار وأزمة في توفير الدواء وأمور أخرى يحتاجها الشعب البريطاني.

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سوناك: هجمات الحوثيين ضد مصالحنا غير مقبولة.. ولن نتردد في حماية البريطانيين

وذكر سوناك، خلال كلمة له في مجلس العموم البريطاني، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن هجمات الحوثيين، ليس لها علاقة بإسرائيل، لافتا إلى أنهم يستهدفون السفن من جميع أنحاء الدول، لافتًا إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية دمرت 13 منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين في اليمن، مردفا أن الحوثيين يواصلون استهداف السفن رغم الضربات.

وأردف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن "ضرباتنا على أهداف الحوثيين نجحت وحققت أهدافها، وهجمات الحوثيين قد تؤدي إلى تردي الوضع الإنساني في اليمن، كما أنها تقلل من الأمن الدولي البحري وستضر الاقتصاد العالمي والمصالح البريطانية".
 

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سوناك: هجمات الحوثيين ضد مصالحنا غير مقبولة.. ولن نتردد في حماية البريطانيين

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