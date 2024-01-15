عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوناك: هجمات الحوثيين ضد مصالحنا غير مقبولة.. ولن نتردد في حماية البريطانيين

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، إن الهجمات الأخيرة التي شنتها بريطانيا على الحوثيين في اليمن كانت "الملاذ الأخير"، مؤكدا أن لندن "لن تتردد" في حماية أمن الشعب البريطاني.

وقال سوناك للصحفيين خلال زيارته لمدينة إسيكس بجنوب إنجلترا: "واجهنا سلسلة متصاعدة من الهجمات من قبل الحوثيين على السفن التجارية، بما في ذلك هالجوم على سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية، وهذا غير مقبول".

وأضاف: "أنه من الصحيح أننا اتخذنا إجراء متناسبا ومستهدفا ضد أهداف عسكرية لإرسال رسالة قوية مفادها أن هذا السلوك غير مقبول، ولقد كان هذا هو الملاذ الأخير".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني مجددًا، أن الأولوية الرئيسية للمملكة المتحدة تظل تهدئة "التوترات في المنطقة" واستعادة "الاستقرار في المنطقة".

وفي الأسبوع الماضي، قامت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا ضرب أهداف متعددة للحوثيين في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، لم يستبعد وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، احتمال شن المزيد من الضربات البريطانية على اليمن، قائلا إن الحكومة البريطانية سيتعين عليها "الانتظار والترقب".

بسبب قصف اليمن.. ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

يستغلون فلسطين.. اليمن: استهداف الحوثيين للسفن هدفها الدعاية

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بريطانيا الحوثيين اليمن الولايات المتحدة وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس الحكومة البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

موضوعات متعلقة

سنُقحم النووي.. إيران تبعث رسالة تهديد لأمريكا بعد الهجوم على اليمن

بسبب قصف اليمن.. ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

يستغلون فلسطين.. اليمن: استهداف الحوثيين للسفن هدفها الدعاية

الولايات المتحدة تنفي تقارير الحوثيين عن هجمات جديدة في اليمن اليوم

الخارجية الأمريكية: لا نرى العملية العسكرية على اليمن هي الخيار الأول

مؤكدا موقف إيران تجاه الفلسطينيين..رئيسي: الهجمات ضد اليمن كشفت طبيعة أمريكا العدوانية

أمريكا تكشف حقيقة شن ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن

التلجراف: أمريكا غاضبة من بريطانيا بسبب البيانات المسربة عن الضربات على اليمن

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن انتهاء العمليات العسكرية المكثفة في شمال قطاع غزة

بمواصفات هائلة.. سلسلة Realme 12 Pro الجديدة بنفس تصميم ساعات رولكس الفخمة

ساعات مرعبة بحياة بيومي فؤاد.. ما علاقة حالته الصحية بفشل فيلمه والجنسية السعودية؟

انقسام في حكومة الاحتلال.. وزير دفاع إسرائيل ينتقد نتنياهو

إجراء جديد في اتهام سما المصري بنشر الفجور

إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف ترقي المعلمين.. 28 يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرات.. إطلالة أسما خلال رحلة في إيطاليا تشعل فيسبوك

ألوانها مبهجة.. إلهام شاهين بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

أثقل من الكلاب.. مصير سار لقطة أثارت الجدل في بريطانيا.. صور

لا تتجاهلها.. علامات تحذيرية عن مخاطر السعال عند الأطفال والكبار

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ