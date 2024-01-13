عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خارج الخدمة منذ فترة.. الحوثي يكشف مفاجأة بشأن الديلمي

قاعدة الديلمي
قاعدة الديلمي

أكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله “الحوثيين”، نصر الدين عامر ، أن القاعدة التي استهدفها الأمريكيون السبت كانت خارج الخدمة، ورغم ذلك فإن الاستهداف يعد انتهاكا لسيادة اليمن.

وذكر عامر في تصريحات إعلامية ، "إننا لن نسمح باستباحة الأمريكيين لبلادنا وسنرد قريبا"، مؤكدا أن "القاعدة التي استهدفها الأمريكيون فجر السبت كانت أصلا خارج الخدمة إذ أنها تعرضت في السابق لعشرات الضربات منذ اندلاع الحرب في اليمن، وأن الضربة الأمريكية لم يكن لها تأثر ولم تؤد إلى أضرار مادية أو بشرية".

وقال المتحدث "وجود الأمريكيين في المنطقة غير مشروع، وأن استهداف القطع الحربية الأمريكية بالمنطقة أمر مشروع".

وكانت قناة "المسيرة" أفادت اليوم السبت، بتعرض قاعدة الديلمي في العاصمة اليمنية صنعاء لضربات أمريكية-بريطانية جديدة.

الحوثيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

12 مليون دولار.. نجم الزمالك أغلى لاعب بالدوري المصري ‬⁩

موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي

قرار عاجل من السعودية يخص القادمين للإقامة في المملكة لأول مرة

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

النائب العام: إعفاء المواطنين من دفع قيمة «التظلم على المخالفات المرورية» حال تسجيلها بالخطأ

رجل أعمال: شقيقة زوجتي كانت علاقتها غير شرعية برئيس شركة المياه وسهلت رشوته

موضوعات متعلقة

غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان.. تفاصيل

صحة غزة: لم يتبق سوى 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع

يحدث في سوريا.. استهداف قاعدة عسكرية أمريكية بحقل كونيكو

السعودية: القبض على 6 متورطين في خيانة الوطن.. تفاصيل

بينهم مصريون.. ليبيا ترحل عشرات المهاجرين خارج البلاد

الحوثيون يهاجمون هدفا في البحر الأحمر

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بمحكمة العدل وتواصل ارتكاب المجازر الجماعية

كتائب القسام تستهدف طائرة مروحية شرقي مدينة خانيونس

ترشيحاتنا

أهمية التلقيح الصناعي.. مدبولي يتفقد عنبر تحسين السلالات الأبقار والجاموس بالعامرية

تتضمن الأجور والمعاشات .. تكليف رئاسي بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ننشر تفاصيل نجاح التعليم العالي في إقامة جامعات جديدة على مستوى الجمهورية

متوعدًا الصين.. أول تصريح لرئيس تايوان المنتخب بعد فوزه بنسبة 40%

الكنز الملعون.. حفرة تبتلع شاب أثناء تنقيبه عن الآثار بالصف

جيش الاحتلال أصيب بصدمة كبيرة.. صحفية عبرية: لا يقدر على حسم المعركة مع حماس ويستعد للحرب القادمة| تفاصيل عن كوارث


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان إليسا في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| سعره صادم

بعد خطوبتها.. 25 صورة تثير الجدل للفنانة ريم سامى

نصائح ضرورية لمحو خطوط الرقبة المزعجة| تعرفي عليها

لوك عصري.. أسماء إبراهيم تتألق بإطلالة بسيطة وناعمة من طائرة.. شاهد  

فيديو

عزيز عبدو يطلق كليب "لو يجي الليل" بأداء تمثيلي محترف ورومانسي

أمطار ورياح شديدة.. طقس بارد اليوم والأرصاد تحذر هذه المناطق.. فيديو

ريم سامى ترقص مع شقيقها على أنغام أغنية الغزالة رايقة.. شاهد

لفتة إنسانية من الشعب المصري.. مولدات وأسلاك كهرباء للفلسطينيين عبر الحدود «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ