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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن بدء التجهيز لعقد مؤتمر السلام العالمي في سويسرا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن المسؤولون الأوكرانيون سيبدأون من الغد خططا لعقد مؤتمر السلام العالمي في سويسرا.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات له: “نريد أن تشارك الصين في صيغة السلام الخاصة بنا”.

بدورها، قالت رئيسة سويسرا، فيولا أمهيرد، أن نظيرها الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طلب من بلادها تنظيم مؤتمر سلام رفيع المستوى.

وأوضحت أن “سويسرا ستناضل من أجل السلام الدائم والعادل في أوكرانيا”.

وأمس، اشتكى أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من الأفكار المطروحة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بشأن بدء المفاوضات مع روسيا، قائلا إن كييف يجب أن تشرح سبب عدم قبول هذا بالنسبة لها.

كما تحدث يرماك عن الخلافات في المنتدى حول كيفية تحقيق تسوية للصراع، لكنه قال إنه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية، تلتزم جميع الدول بنفس الموقف.

وقال يرماك، في مؤتمر صحفي في دافوس، تم بثه على الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي: “لا يمكن أن يكون لدينا موقف موحد بنسبة 100٪. لكن مرة أخرى، جميع الدول التي كانت على الطاولة خلال كل هذه الاجتماعات تحترم استقلال أوكرانيا وسيادتها".

وتابع: "لكن لدينا أفكار مختلفة حول كيفية القيام بذلك.. يعتقد بعض الناس أنه من الضروري الجلوس على طاولة المفاوضات على الفور، لكننا نوضح بوضوح شديد وصراحة سبب عدم قبول ذلك الآن... من المهم جدا الاستماع إلى الجميع”.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني سويسرا أوكرانيا

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