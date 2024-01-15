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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن تصفية 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، تصفية 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “مجاهدونا يغيرون من أحد الأنفاق القسامية على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر ويجهزون على 5 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأضافت: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية راجلة تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت تجمعين لآليات وجنود الاحتلال الإٍسرائيلي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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وقالت كتائب القسام عبر قناتها على “تليجرام”، إنها استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

حماس المقاومة الفلسطينية القسام كتائب القسام

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