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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الري: إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية بجنوب السودان

متحدث الري
متحدث الري

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر تتعاون مع دول جنوب السودان ودول حوض النيل والدول الافريقية، فهناك الكثير من المناطق تواجه مشكلة أو تحد في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين وهذا امر يتم طلبه في مرات كثيرة من الدول الافريقية لتقديم الدعم في هذا المجال  من خلال مشروعات يتم تنفيذها لتوفير مياة الشرب النقية في هذه الدول، كما تم  تدشين عملية إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية بدولة جنوب السودان في إحتفال شعبي كبير

وأوضخ غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، تقديم الأعلامية لبني عسل، أنه تم  تطبيق العديد من المشروعات في هذه الدول  بالإضافة اللي  مشروعات أخري مماثلة وصادقة في السنوات الماضية من خلاى حفر ابار جوفية في المناطق البعيدة عن مصادر المياة.

وأردف: المواطنون يحصلون على المياه في أماكن بعيدة بشكل كبير، فإن وجود ألواح الطاقة الشمسية يضمن استدامة تسويق هذه الآبار.

الدول الافريقية جنوب السودان وزارة الموارد المائية توفير مياه الشرب مصر

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