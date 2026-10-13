وزير التخطيط : آداء الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا إيجابيًا ملموسًا في معدلات النمو

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، أن آداء الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا إيجابيًا ملموسًا في معدلات النمو مدفوعًا بنشاط القطاعات الحيوية، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية المحيطة.

جاء ذلك خلال مواصلته نشاطه المكثف على هامش الدورة 81 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث عقد اجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وبحث رستم تطور محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين وسبل تعظيم الاستفادة منها، مستعرضا أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعكف خلال الفترة الحالية على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهيكلية الهادفة إلى زيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الخارجية.

وأشار إلى الجهود الحكومية المكثفة للانتهاء من صياغة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، والذي يمثل رؤية وطنية متكاملة تشارك فيها مختلف الجهات المعنية، بهدف البناء على مكتسبات الإصلاح التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتحويل مسار النمو ليعتمد بشكل رئيس على الاستثمار والإنتاج.

من جانبه، أكد عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي، حرص مجموعة البنك المطلق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، معربًا عن استعداد البنك لتقديم كافة أوجه الدعم والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في إعداد وتنفيذ «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»،

يذكر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين (12 - 18 أكتوبر الجاري) والتي تشهد مشاركة واسعة من قادة الحكومات، وقطاع الأعمال، والمؤسسات الدولية لمناقشة مستجدات الاقتصاد العالمي واستعراض الحلول العملية لمواجهة تحديات التنمية الشاملة.

