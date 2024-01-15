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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقوى معالج كوالكوم وكاميرا 180 ميجابيكسل.. تعرف على أحدث هواتف هونر Honor 

هاتف هونر Magic6
هاتف هونر Magic6 Pro Pro

منذ أيام، أطلقت شركة Honor “هونر”  واحدًا من أفضل الهواتف الرائدة في الأسواق، وهوMagic6 Pro Pro والذي جاء ضمن سلسلة Honor Magic6 حيث حصل الهاتف على إمكانات جبارة تنافس أفضل الشركات. 

 

وحصل هاتف Magic6 Pro Pro على شاشة منحنية من نوع Vivid Ltpo OLED قياس 6.8 بوصة بدقة 1،264 × 2800 بكسل ومعدل تحديث متغير 1-120 هرتز في الثانية، مع ميزة HDR. 

 

ويقدم هاتف Magic6 Pro Pro كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة F/1.4-F/2.0 ، وكاميرا للتقريب Periscope بدقة 180 ميجابكسل مع 2.5x بصري وما يصل إلى 100x، وكاميرا Ultrawide بدقة 50 ميجابكسل، وأمامية 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويعمل هاتف Magic6 Pro Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، والأفضل في هواتف أندرويد، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل لـ  16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 1 تيرابايت. 

ويحتوي هاتف Magic6 Pro Pro على بطارية كبيرة سعة 5600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 سلكية والشحن اللاسلكي بقوة 66 وات، مع ميزة IP68 لمقاومة المياه والغبار. 

 

ويتميز هاتف Magic6 Pro Pro بألوان الأسود ، والأخضر ، والأزرق ، والأرجواني ، والأبيض، بالإضافة إلى Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.3 .   

 

 

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