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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعقد ورشة عمل عن مجالات زيادة المكون المحلي بالصناعة المصرية

البحث العلمي
البحث العلمي

 


أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس الأكاديمية وفى إطار أعمال المجالس النوعية - مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية، عن عقد ورشة عمل بعنوان " فرص ومجالات زيادة المكون المحلى في الهيكل الصناعي المصري"، وذلك غدا يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 فى الساعة التاسعة صباحا 2024 بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالأكاديمية.

وتهدف ورشة العمل إلى :-
• تحديد الفرص والتحديات المرتبطة باتجاه المصنعين لزيادة القيمة المضافة فى القطاع الصناعي المصرى.
• استطلاع أراء المصنعين حول الأهمية النسبية للمواد الكيماوية التي تتفق مع احتياجاتهم لدعم تنافسية الصناعات الخاصة بهم.
• تحديد أبعاد تطوير الاطار المؤسسي للقطاع الصناعى المصرى وتحقيق التنسيق والتكامل بين الأطراف الفاعلة لدعم تنافسية الصناعة ( الحكومة- المجتمع المدنى).

المشاركون في ورشة العمل :_
• وزارة التجارة والصناعة.
• اتحاد الصناعات .
• مراكز البحوث والجامعات.
• الغرف التجارية والصناعية .

وكان قد عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا صباح اليوم الخميس بحضور عدد مدن قيادات الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

استهدف الاجتماع مُناقشة الإعداد لعقد المؤتمر الخاص بتطوير المرحلة الثانوية  بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

كما ناقش الاجتماع  الموضوعات والمحاور التي سيناقشها المؤتمر، فضلاً عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين ، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر.

ويأتي التحضير لإطلاق المؤتمر القومي لعقد حوار مجتمعي حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية بناء على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعبير الشاطر مُساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، ود. أيمن فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.

كما حضر هذا الاجتماع من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، د. رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، ود. أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومحمد شريف من المكتب الفني للوزير.

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