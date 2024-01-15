عنبر: لم أندم على عدم الإنجاب بسبب مرض والدتي لمدة 22 سنة

قالت الفنانة عنبر، أنها قررت عدم الإنجاب ولم تكن نادمه عنه ذلك القرار، وأخذت القرار بسبب مرض والدتها لأنها كانت تهتم بها وترعاها خلال فترة مرضها.

وتابعت عنبر، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"،قائلة:"عمري ما ندمت على القرار ده.. فكرت الإنجاب وقتها لأني بحب الأطفال بس أنا كنت وحيدة أمي ومفيش حد غيري كان هيقدر يرعاها لأنها كانت تمر بظروف مرضية لمدة 22 سنة وأعطاني الله المسؤولية لأكون في خدمتها".

وأشارت عنبر، إلى أنها تتمنى أن تعود والدتها للحياة من جديد وأن تراها أمامها مرة أخرى، لأنها كانت سبب في رزق الله لها، وكانت تفعل اشياء لأمها فالله كان يرزقها وهي السبب في النجاح الذي وصلت له، وبعدها مرت السنين ولم تنجب.



وأوضحت عنبر، أن زوجها يغير عليها لدرجة كبيرة ويرفض أن تقدم إدوار الإغراء، رغم أنه فنان لكنه رجل شرقي وأتفق معها في بداية الأمر على أن يقرأ معها السيناريو فلو كان مناسب الدور فلا يوجد مانع من تقديمه ولكن كان به إغراء يرفضه، وذلك إحتراما لنفسها ولزوجها وأهلها.



وأختتمت عنبر حديثها، بأنها تشارك في مسلسل "صيد العقارب"، مع غادة عبدالرازق، ولم تكن فنانة مغرورة وذلك بعد أقاويل كثيرة من البعض، قائلة: "أول يوم تصوير كنت قلقانة لأني عمري ما أشتغلت معاها وهي بسيطة ودخلت أخدتي بالحضن وهي نجمة كبيرة ربنا يبارك لها ويكرمها لأنها تستاهل النجومية اللي هي فيها وهي فنانة محترمة ومقابلتها حلوة وجابرة للخواطر وكانت فرحانة بيا في أول يوم تصوير ودي حاجه أسعدتني".



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



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