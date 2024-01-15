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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

« ايام العمر» علي مسرح جامعة قناة السويس خلال إجازة نصف العام

فريق عمل مسرحية “ايام
فريق عمل مسرحية “ايام العمر

يستعد فريق عمل مسرحية “ايام العمر »، ببطولة الفنان بدر العنزي، لعرضها بمسرح جامعة قناة السويس، خلال إجازة نصف العام.

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 من المقرر أن يستمر العرض 15 يوم ينتهي في منتصف فبراير المقبل.
ويجري أبطال مسرحية “ايام العمر ” في الوقت الحالي بروفات المسرحية.

يشارك الفنان بدر العنزي، حالياً في مسلسل "أيام العمر"، الذي يتناول قضايا ومشاكل الشباب في المجتمعات العربية في إطار درامي أكشن.


وقال بدر العنزي في بيان صحفي له أنه يجسد خلال الأحداث شخصية مؤثرة في العمل، لم يسبق له تقديمها من قبل، حيث أنه يتعرض لمواقف مختلفة مع زملائه، لافتاً أن العمل يسلط الضوء على عدة قضايا أبرزها العنف المدرسي، التنمر، الإدمان، وكيفية التعامل مع الضغوط الاجتماعية.

وأعرب الفنان بدر العنزي عن سعادته الكبيرة بهذا العمل، لأنه يحب التنوع والتحدي في الأدوار التي يقدمها.


وفي سياق آخر ، شارك بدر العنزي مؤخرًا في فيلم"أقنعة" بطولة حسن العمرجي، حسين أحمد، محمد فوزي، ميرهان حمادة، تأليف وإخراج أحمد السيد.

والفيلم دارت أحداثه حول ثلاث صديقات لكل منهم قناع خاص به ويستخدمه بطريقة مختلفة في حياته، منها قناع القوة، وقناع السخرية الدائمة، ومع تطور الأحداث يصابوا بلعنة تجعلهم غير قادرين على استعمال الأقنعة التي تحميهم من المجتمع من وجهة نظرهم، ونرى ما سيحدث لهم بدون الأقنعة.

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