ريلمي تكشف الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Realme 12 Pro

كشفت شركة "Realme" ريلمي الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Realme 12 Pro و +Realme 12 Pro، حيث كانت الشركة قد أعلنت عن الهواتف للمرة الأولى منذ أيام في مؤتمر CES 2024.

وأكدت شركة ريلمي إطلاق هواتف Realme 12 Pro في 29 يناير المقبل، حيث ستضم الهواتف مواصفات مميزة للغاية أبرزها كاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومعالجات من شركة كوالكوم الأمريكية.

وستضم هواتف هواتف Realme 12 Pro شاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث متغير حتى 120 هرتز في الثانية، مع جودة +FHD ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف +Realme 12 Pro كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر من نوع Sony IMX890، مع كاميرا تليفوتوجرافية، بدقة 64 ميجابكسل.

وسيحصل هاتف Realme 12 Pro على معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 1، في حين يحتوي +Realme 12 Pro على معالج من نوع Snapdragon 7S Gen 2، وذاكرة تخزين عشوائي 8 و12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256جيجابايت.

