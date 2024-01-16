الداخلية توجه رسالة عاجلة لأصحاب السيارات المتروكة في الشوارع

وجهت وزارة الداخلية، رسالة إلى أصحاب عدد من السيارات المتروكة في الشوارع.

رسالة الداخلية لأصحاب السيارات المتروكة في الشوارع

أهابت وزارة الداخلية، بمالكي المركبات المتروكة، أو التي فقدت مقوماتها للسير، والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية، بسرعة التوجه إلى وحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها.

وخيَّرت وزارة الداخلية، المواطنين، أصحاب السيارات المشار إليها آنفا، بين إتمام الترخيص بشكل عاجل، أو تسليم اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم، والاستغناء عن الترخيص؛ حال الرغبة في ذلك، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن توفر خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني، بخلاف وحدات التراخيص، ووحدات الخدمات الإلكترونية.