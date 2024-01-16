يوم أسود.. نوافير الحمم البركانية تحرق بلدة جريندافيك بأيسلندا

بدا البركان الذي ثار في جنوب غرب أيسلندا للمرة الثانية خلال أقل من شهر أقل نشاطا بشكل ملحوظ يوم الاثنين على الرغم من مؤشرات على استمرار تدفق الحمم من تحت الأرض.

وجاء في عنوان الصفحة الأولى لصحيفة مورجونبلاديد الأيسلندية اليومية 'يوم أسود' مقابل صورة لنوافير الحمم البركانية ذات اللون البرتقالي الزاهي والمنازل التي تحترق في بلدة جريندافيك، على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي إنه على الرغم من تراجع النشاط البركاني منذ الأحد، إلا أن مراكز الثوران منطقة شديدة الخطورة ويمكن أن تنفتح شقوق جديدة دون سابق إنذار.

وقالت في بيان 'من الصعب تقدير المدة التي سيستمر فيها هذا الثوران'.

وصلت تدفقات الحمم المنصهرة إلى ضواحي جريندافيك ظهر الأحد، مما أدى إلى اشتعال النيران في ثلاثة منازل، على الرغم من إخلاء المدينة في وقت سابق وعدم وجود خطر مباشر على الناس.

وقال ريكي بيدرسن عالم البراكين لرويترز إن الشق الموجود على سطح الأرض والذي انفتح بالقرب من جريندافيك يوم الأحد لم يعد نشطا يوم الاثنين وإن إنتاج الحمم البركانية من الشق الأكبر شمالي البلدة يتناقص.

واضافت: 'لقد انخفض النشاط بشكل ملحوظ بين عشية وضحاها'.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن قياسات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أظهرت أن الصهارة استمرت في التحرك في المنطقة الجنوبية من الممر أسفل المدينة، مضيفًا أن شقوقًا جديدة قد تظهر داخل جريندافيك في الأيام القليلة المقبلة.

وهذا هو الثوران الثاني في شبه جزيرة ريكيانيس خلال أربعة أسابيع والخامس منذ عام 2021.

وأظهرت لقطات فيديو حية يوم الاثنين لمحات من الحمم البرتقالية التي لا تزال تتدفق إلى السطح ولكن بكميات أصغر، وعلى مسافة أبعد من المدينة.

وقال فيدير رينيسون، رئيس الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الأحد: 'لسوء الحظ، اتجهت (الحمم البركانية) جنوبا أكثر قليلا مما كنا نأمل'.

ومع ذلك، قال رينيسون إن الحواجز الدفاعية التي تم بناؤها شمال جريندافيك ساعدت في تحويل تدفقات الحمم البركانية إلى الغرب، بعيدًا عن المدينة.

وقال سكان جريندافيك، وهي بلدة كان عدد سكانها حوالي 4000 شخص قبل إخلائها في نوفمبر/تشرين الثاني، إنه من الصعب مشاهدة الصور المتلفزة للحرائق.

'هذا أمر خطير، إنه في الأساس أسوأ ما يمكن أن يصل إليه. على الرغم من أنه قد يصبح أسوأ، من يدري؟' وقال جون جوتي داججارتسون، أحد السكان الذين تم إجلاؤهم، في وقت متأخر من يوم الأحد:

'أنا أعيش بالفعل في المنزل الذي ولدت فيه، ومن الصعب التفكير في أن هذه المدينة قد تنتهي، ويجب أن أبدأ من جديد في مكان آخر. ولكن إذا كان هذا هو الحال، فهذا هو بالضبط ما سنفعله يفعل.'

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الأيسلندية يوم الاثنين لاتخاذ قرار بشأن الدعم لشعب جريندافيك. وقالت رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير: 'نحن بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود الإضافية لإيجاد المزيد من المساكن والمساكن المناسبة'.