عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يوم أسود.. نوافير الحمم البركانية تحرق بلدة جريندافيك بأيسلندا

بركان
بركان

بدا البركان الذي ثار في جنوب غرب أيسلندا للمرة الثانية خلال أقل من شهر أقل نشاطا بشكل ملحوظ يوم الاثنين على الرغم من مؤشرات على استمرار تدفق الحمم من تحت الأرض.

وجاء في عنوان الصفحة الأولى لصحيفة مورجونبلاديد الأيسلندية اليومية 'يوم أسود' مقابل صورة لنوافير الحمم البركانية ذات اللون البرتقالي الزاهي والمنازل التي تحترق في بلدة جريندافيك، على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي إنه على الرغم من تراجع النشاط البركاني منذ الأحد، إلا أن مراكز الثوران منطقة شديدة الخطورة ويمكن أن تنفتح شقوق جديدة دون سابق إنذار.

وقالت في بيان 'من الصعب تقدير المدة التي سيستمر فيها هذا الثوران'.

وصلت تدفقات الحمم المنصهرة إلى ضواحي جريندافيك ظهر الأحد، مما أدى إلى اشتعال النيران في ثلاثة منازل، على الرغم من إخلاء المدينة في وقت سابق وعدم وجود خطر مباشر على الناس.

وقال ريكي بيدرسن عالم البراكين لرويترز إن الشق الموجود على سطح الأرض والذي انفتح بالقرب من جريندافيك يوم الأحد لم يعد نشطا يوم الاثنين وإن إنتاج الحمم البركانية من الشق الأكبر شمالي البلدة يتناقص.

واضافت: 'لقد انخفض النشاط بشكل ملحوظ بين عشية وضحاها'.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن قياسات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أظهرت أن الصهارة استمرت في التحرك في المنطقة الجنوبية من الممر أسفل المدينة، مضيفًا أن شقوقًا جديدة قد تظهر داخل جريندافيك في الأيام القليلة المقبلة.

وهذا هو الثوران الثاني في شبه جزيرة ريكيانيس خلال أربعة أسابيع والخامس منذ عام 2021.

وأظهرت لقطات فيديو حية يوم الاثنين لمحات من الحمم البرتقالية التي لا تزال تتدفق إلى السطح ولكن بكميات أصغر، وعلى مسافة أبعد من المدينة.

وقال فيدير رينيسون، رئيس الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الأحد: 'لسوء الحظ، اتجهت (الحمم البركانية) جنوبا أكثر قليلا مما كنا نأمل'.

ومع ذلك، قال رينيسون إن الحواجز الدفاعية التي تم بناؤها شمال جريندافيك ساعدت في تحويل تدفقات الحمم البركانية إلى الغرب، بعيدًا عن المدينة.

وقال سكان جريندافيك، وهي بلدة كان عدد سكانها حوالي 4000 شخص قبل إخلائها في نوفمبر/تشرين الثاني، إنه من الصعب مشاهدة الصور المتلفزة للحرائق.

'هذا أمر خطير، إنه في الأساس أسوأ ما يمكن أن يصل إليه. على الرغم من أنه قد يصبح أسوأ، من يدري؟' وقال جون جوتي داججارتسون، أحد السكان الذين تم إجلاؤهم، في وقت متأخر من يوم الأحد:

'أنا أعيش بالفعل في المنزل الذي ولدت فيه، ومن الصعب التفكير في أن هذه المدينة قد تنتهي، ويجب أن أبدأ من جديد في مكان آخر. ولكن إذا كان هذا هو الحال، فهذا هو بالضبط ما سنفعله يفعل.'

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الأيسلندية يوم الاثنين لاتخاذ قرار بشأن الدعم لشعب جريندافيك. وقالت رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير: 'نحن بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود الإضافية لإيجاد المزيد من المساكن والمساكن المناسبة'.

الأرصاد الجوية الحمم البركانية الحمم المنصهرة النشاط البركاني المنطقة الجنوبية تحت الأرض جريندافيك دون سابق أنذار ريكيافيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

أحمد حسن يعلن خبرا صادما لنجم الزمالك

بنتي دفعت التمن.. مخرج شهير يبكى على الهواء بعد انفصاله عن زوجته

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

ثنائي الشباب.. أحمد حسن يعلن عن خبر سار لجماهير الزمالك

قبضك وصل كام؟| زيادة الحد الأدنى للأجور.. وهذا موعد صرف مرتبات يناير .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: ضربات الحرس الثوري الإيراني "متهورة وغير دقيقة"

قرار خطير من زعيم كوريا الشمالية تجاه جارته الجنوبية

هروب عشرات السجناء من سجن الإكوادور وسط استمرار العمليات العسكرية

إصابة جندية إسرائيلية بجروح خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين على الحدود المصرية

مقـ.تل 4 مدنيين وإصابة 5 في هجمات الحرس الثوري الإيراني على أربيل

مسئولان أمريكيان: لم نرصد استهداف أي منشآت تابعة لنا أو خسائر في أربيل

دوي 4 انفجارات في مدينة حلب السورية

جيش الاحتلال يطلق النار على 20 شخصا بينهم مسلحين على الحدود المصرية

ترشيحاتنا

حتحوت يكشف كواليس جلسة فيتوريا مع لاعبي المنتخب قبل لقاء غانا

انطلاق حفل توزيع جوائز النسخة 75 من Emmy Awards| بث مباشر

يهود مناصرون للقضية الفلسطينية يقتحمون البرلمان النمساوي

قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم حي المخفية في نابلس

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

متى أول أيام شهر شعبان 2024 ؟.. موعده وأعماله المستجابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن سيلينا جوميز وجيسيكا تشاستين.. إطلالات جريئة للنجمات بحفل Emmy Awards| صور

امرأة تعثر على أخطر أفعى سامة في العالم بدولاب ابنتها بأستراليا

أبرز إطلالات نجوم ونجمات الدراما على السجادة الرمادية لحفل Emmy Awards

ناسا تكشف الستار عن أول طائرة أسرع من الصوت منذ 20 عامًا.. تفاصيل

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ