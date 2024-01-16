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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هنام اليوم حزين.. ترك آل الشيخ ينعى الملحن والموسيقار جلال فودة

صدى البلد

كشف المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن وفاة الموسيقار والملحن جلال فودة في منشور حزين له منذ قليل عبر فيسبوك.

 

ونشر ترك آل الشيخ صورة برفقة الراحل مع الهضبة عمرو دياب وعلق عليها قائلا:" أتقدم بخالص العزاء لعائلة الأستاذ والموسيقي الكبير جلال فودة رحمه الله في وفاته...الاستاذ جلال له مكانة كبيرة في قلبي...سأنام اليوم حزين...ولكن لا أقول الا الحمدلله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

كان جلال فودة عازف وموسيقي شهير، وأحد أعضاء فرقة العندليب عبد الحليم حافظ الذين شاركوا معه في الكثير من الأعمال الفنية التي لا تزال محفورة إلى الآن في أذهان المستمعين.

 

أقامت دار الأوبرا المصرية، عام 2017 احتفالية كبرى لتكريم 18 من الموسيقيين والشعراء والإعلاميين الذين رافقوا العندليب في مشواره الفني، بتسليمهم درع الأوبرا التذكاري، بحضور وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، ورئيس الأوبرا الدكتورة إيناس عبدالدايم أنذاك ومن بينهم جلال فودة. 

 

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